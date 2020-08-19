Sakatlığı atlattı ve 2. sezonunda ise çok iyi bir performans gösterdi. 31 lig maçında 13 gol ve 5 asistle ligin önemli golcüleri arasına girdi. Uche gibi o da kariyerinin en yüksek gol ortalamasını yakaladı. Bu başarısının ardından 2016 yazında Galatasaray'a transfer oldu. Cimbom döneminde 84 maçta 26 gol ve 6 asistle oynadı. 2 şampiyonluk yaşadı.