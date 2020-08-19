Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, golcü parlatma konusunda dikkat çekiyor.
Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; son olarak Mame Thiam'ı Fenerbahçe'ye gönderen İstanbul ekibinin son yıllardaki golcü performansları göz kamaştırıyor.
KALU UCHE
Gelenek 2012-2013 sezonunda Kalu Uche ile başladı. İspanya ve Fransa gibi önemli liglerde forma giydikten sonra Paşa'ya transfer olan Nijeryalı golcü, ligde 34 maçta attığı 19 golle kariyerinin en yüksek gol ortalamasına ulaştı. Burak Yılmaz'ın ardından gol krallığı sıralamasında 2. sırada yer aldı.
EREN DERDİYOK
Uche'nin boşluğunu Eren Derdiyok doldurdu. Türk asıllı İsviçreli golcü, Bundesliga'da sallantıya giren kariyerini Kasımpaşa'da canlandırdı. 2014-2015'te katıldığı kulüpte sakatlık problemi nedeniyle sezonun son maçlarında forma giyebildi.
Sakatlığı atlattı ve 2. sezonunda ise çok iyi bir performans gösterdi. 31 lig maçında 13 gol ve 5 asistle ligin önemli golcüleri arasına girdi. Uche gibi o da kariyerinin en yüksek gol ortalamasını yakaladı. Bu başarısının ardından 2016 yazında Galatasaray'a transfer oldu. Cimbom döneminde 84 maçta 26 gol ve 6 asistle oynadı. 2 şampiyonluk yaşadı.
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