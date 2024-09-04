Kasımpaşa, Jhon Espinoza'yı kadrosuna kattı
Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Kasımpaşa, kadrosuna bir takviye daha yaptı. Lacivert-beyazlılar, İsviçre'nin Lugano takımından Ekvadorlu sağ bek Jhon Espinoza'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, sağ beke takviye yaptı. Lacivert-beyazlı ekip, İsviçre'nin Lugano takımından Ekvadorlu futbolcu Jhon Espinoza'yı renklerine bağladı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbola ülkesi Ekvador'da başlayan Espinoza, 1 Ocak 2021 yılında ABD ekibi Chicago'ya transfer oldu. Ekvadorlu oyuncu, 1 Ocak 2023'te ise Lugano'nun yolunu tuttu.
Espinoza, Lugano formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 2 gol atıp 8 de asist yaptı.