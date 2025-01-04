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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi konuk edecek - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi konuk edecek

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Oynadığı son 4 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen lacivert-beyazlı ekip, Gaziantep FK karşısında yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmaya çalışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:38 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:38
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        Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi konuk edecek
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        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 8 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 20 puan ve averajla 10. sırada girdi.

        Oynadığı son 4 müsabakanın 1'ini kazanan ve 3'ünden beraberlikle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, Gaziantep FK karşısında yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmaya çalışacak.

        Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Kenneth Omeruo ile sarı kart cezalısı Claudio Winck, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Süper Lig'de 21 puanla 8. basamakta yer alan Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, eski takımına karşı mücadele edecek.

        KASIMPAŞA'NIN SAHASINDA, GAZİANTEP FK'NİN DEPLASMANDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

        Süper Lig'in geride kalan bölümünde Kasımpaşa iç sahada, Gaziantep FK ise deplasmanda istediği sonuçları alamadı.

        Lacivert-beyazlı takım, sahasında çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırabildi. Kasımpaşa, Adana Demirspor'un ardından Bellona Kayserispor ile iç sahada en az puan toplayan ekip olarak dikkati çekiyor.

        Dış sahada oynadığı 8 müsabakanın 1'ini kazanan, 1'inden beraberlikle ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Gaziantep FK ise 4 puan alabildi. Gaziantep temsilcisi, Sipay Bodrum FK ile deplasmanda en fazla mağlubiyet yaşayan takım konumunda bulunuyor.

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