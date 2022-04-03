KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 13:30

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: BeIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Spajic, Tarkan, Hadergjonaj, Mortadha, Aabid, Eysseric, Hajradinovic, Muleka, Ahmet, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Sami Uğurlu

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Caulker, Tosça, Kitsiou, Furkan, Recep, Doğan, Muhammet, Sagal, Figueiredo

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

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