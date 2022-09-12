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Kasımpaşa - Galatasaray maçının yazar yorumları - Spor haberleri

Kasımpaşa - Galatasaray maçının yazar yorumları

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yendi. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri; Gomis ve Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti. Spor yazarları Kasımpaşa - Galatasaray maçını yorumladı

12.09.2022 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • UĞUR MELEKE: Real Madrid-Mallorca maçı öncesi basın toplantısında sorulan bir soru üzerine Ancelotti’nin verdiği yanıt enteresan: “Topa sahip olma oyunu bir hevesti. Dikine oynamak daha verimli. Kaleye daha çabuk gitmek artık yeni moda” Ben futbolda tek bir doğru olduğuna inanmıyorum, Guardiola’nın da yaptığı saygıdeğer, Ancelotti’nin de... 

  • Ancak Ancelotti evinde 6 tane Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi madalyası olan efsanevi bir futbolcu, elit bir teknik adam. O bir şey söylüyorsa hafife almazsınız, kulak kabartırsınız. Sanırım Okan Buruk’un da Galatasaray’da daha fazla kulak kabarttığı vizyon, Ancelotti’nin vizyonu.

  • ŞANSAL BÜYÜKA: Galatasaray’da bu kadar transfer bolluğunda, bu kadar futbolcu çokluğunda en büyük eksik; savunma güvenliğinin yetersizliği olarak görünüyor. Kafayı vurduruyorlar, şut atılmasına izin veriyorlar, rakibi arkaya kaçırıyorlar. Görünen o ki, bu sezon Galatasaray’da “yiyenler ile atanlar” yarışacak gibi... Neyse ki, Galatasaray’ın müthiş bir hücum zenginliği var. 

  • Icardi geldi, Seferovic bekliyor, Gomis çok iyi oynuyor. Yunus Akgün öyle... Bu maçla birlikte Kerem ortaya çıktı. Kısa süre oyunda kalan Rashica bayağı etkili işler yaptı. Galatasaray kazandı, daha da farklı kazanırdı. Sadece maçı kazanmadı, belki de maçtan daha önemlisi Kerem Aktürkoğlu‘nu kazandı. Galatasaraylı şunu unutmasın; Kerem varsa her şey tamam...

  • AHMET ÇAKAR: Haftalardır G.Saray'ı tek başına taşıyan adam, yani Gomis yer tutma zekasından ötürü golü yaptı. Aslında gol öncesi Kerem ve gol pasını veren Yunus önemli işler yaptılar. İkinci yarı Kerem sahneye çıktı. Haftalardır 'Sorunu var, parasını beğenmiyor' gibi problemlerle boğuştuğu iddia edilen Kerem, çok iyi işler yaptı. G.Saray'ın ikinci, Kerem'in ilk golünde Oliveira'nın pas zamanlaması mükemmel. Üstelik Oliveira belki de direklerden dönen toplar açısından ligin en şanssız futbolcusu.

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