Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Kasımpaşa Fenerbahçe maçı son dakika yazar yorumları: Benfica'dan izler gördük - FB haberleri - 6-0'lık maçın yorumu

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yendi. Farklı galibiyeti getiren golleri; 8'de King, 34 ve 58'de Valencia, 45+2'de Emre Mor, 86'da ve 90+2'de Arda Güler kaydetti. Kasımpaşa'da Hasan Emre, 16. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi

16.08.2022 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • UĞUR MELEKE: Jesus döneminin altıncı resmi maçıydı. Tabii ki Kasımpaşa çok erken 10 kişi kaldığı için müsabakanın sağlıklı tahlilini yapmak kolay değil. 

  • Ancak şunu söylemek mümkün: Kalede Altay, beklerde Osayi-Ferdi, savunma lideri Szalai, merkezde Zajc ve en uçta Valencia ile dünkü takım, geçen sezonu bitiren ekibe oldukça benziyordu. Hem personel, hem de oyun anlamında. Jesus’un geçen seneki hafızaya başvurması mantıklı. Bunda ısrar etmesi de doğru olur sanki. 

  • GÜNTEKİN ONAY: Fenerbahçe, ilk maç 3-3 berabere kalınca bir anda felaket senaryoları yazılmaya başlanmıştı. Liverpool işte 2 maç, 2 beraberlik. O zaman Manchester United dükkanı kapatsın. Barcelona, dünya kadar transfer yaptı ama Rayo Vallecano'yu yenemedi.

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER: 4. gol tipik bir Jesus takımı golüydü. Ön alan oyuncusu pres yapıp topu kaptı (King) diğer forvete aktardı o da (Valencia) golü attı. Çalışılmış korner ve duran top organizasyonlarını keyifle izledik. Eveleme geveleme olmadan direkt oyuna yönelik hızlı oynama çabasını keyifle izledik. 

  • Elbette zaten kadrosu zayıflamış üstelik 10 kişi kalmış Paşa'ya karşı bu gördüklerimizi kriter kabul etmeyenler olabilir. Lakin Jesus'un fark yaratabilecek kabiliyeti ve planları olduğunu fark etmek de güzel. Hocanın transferlerini ve sürekli kendi bildiği oyuncularda ısrarını eleştiriyorum. 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.