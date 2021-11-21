Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı canlı aktarımla HTSPOR'da... Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

KASIMPAŞA - FATİH KARAGÜMRÜK

GOL: Brecka 1' (kk)

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 13:30

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: BeIN Sports 2

KASIMPAŞA: Harun, Hadergjonaj, Tarkan, Bruma, Sakıb, Brecka, Varga, Travnik, Yusuf, Hajradinovic, Umut Bozok

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu

KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Luckassen, Caner, Erhun, Biglia, Bertolacci, Karamoh, Emre Mor, Pesic

TEKNİK DİREKTÖR: Francesco Farioli