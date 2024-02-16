Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: 1-1 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, Haliç derbisinde karşı karşıya geldi. Mücadele ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Ev sahibi Kasımpaşa, 11. dakikada Nuno Da Costa'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip Karagümrük, 38. dakikada eski Kasımpaşalı Eysseric'in ceza sahası dışından attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1.

Lacivert-beyazlılar, 79. dakikada Winck ile bir kez daha öne geçerken, Brezilyalı futbolcunun attığı gol VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Ligde üç maç sonra puan kaybeden ve yenilmezlik serisi 4 maça çıkan 5. sıradaki Kasımpaşa puanını 39'a yükseltti.

Deplasmanda 7 maç sonra puanla tanışan 14. basamaktaki Karagümrük ise puanını 28 yaptı.