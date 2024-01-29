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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'dan paylaşım: Trabzon hatırası! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa'dan paylaşım: Trabzon hatırası!

        Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadele sonrası Kasımpaşa'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 23:50 Güncelleme: 29.01.2024 - 23:55
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        Kasımpaşa'dan paylaşım: Trabzon hatırası!
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        Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadeleyi Kasımpaşa geriden gelerek 3-2 kazandı.

        Mücadele sonrasında büyük sevinç yaşayan lacivert-beyazlılar, sosyal medyadan da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

        "TRABZON HATIRASI"

        Kasımpaşa, sosyal medya hesabından "Trabzon hatırası" isimli bir paylaşım yaptı. Paylaşım kısa sürede birçok beğeni aldı.

        İşte o paylaşım:

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