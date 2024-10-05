Kasımpaşa'dan Bodrum FK'ya çiçek
Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa - Bodrum FK karşılaşması öncesi Kasımpaşa yöneticileri Bodrum FK yöneticilerini ağırladı ve müsabaka öncesi çiçek verdi
Süper Lig'in 8. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa - Bodrum FK karşılaşması öncesi Kasımpaşa yöneticileri Bodrum FK yöneticilerini ağırladı.
Kasımpaşaspor Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yıldız, Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat'a çiçek vererek başarılar diledi.
Uygulamayı sürdüreceklerini açıklayan Kasımpaşa yöneticileri sahada ve sahada dışında dostluğun Türk sporunun ihtiyacı olduğunu söylediler.