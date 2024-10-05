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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Kasımpaşa'dan Bodrum FK'ya çiçek - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa'dan Bodrum FK'ya çiçek

        Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa - Bodrum FK karşılaşması öncesi Kasımpaşa yöneticileri Bodrum FK yöneticilerini ağırladı ve müsabaka öncesi çiçek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 05.10.2024 - 15:11
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        Kasımpaşa'dan Bodrum FK'ya çiçek
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        Süper Lig'in 8. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa - Bodrum FK karşılaşması öncesi Kasımpaşa yöneticileri Bodrum FK yöneticilerini ağırladı.

        Kasımpaşaspor Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yıldız, Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat'a çiçek vererek başarılar diledi.

        Uygulamayı sürdüreceklerini açıklayan Kasımpaşa yöneticileri sahada ve sahada dışında dostluğun Türk sporunun ihtiyacı olduğunu söylediler.

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