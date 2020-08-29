Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.