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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'da Yasin Özcan fırtınası! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa'da Yasin Özcan fırtınası!

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Kasımpaşa'nın genç stoperi Yasin Özcan gösterdiği performansla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. İşte 17'lik yıldızın son 2 sezonluk performansı...

        ocak@haberturk.com
        Giriş: 30.01.2024 - 15:41 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:41
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        Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçları tamamlanırken Kasımpaşa deplasmanda geriden gelerek Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

        İstanbul temsilcisinde sezon başından beri istikrarlı bir performans sergileyen Yasin Özcan, Trabzonspor maçında da beğeni topladı.

        LİGDEKİ TÜM KARŞILAŞMALARDA FORMA GİYDİ

        Süper Lig'de 23. hafta geride kalırken 17 yaşındaki Yasin Özcan tüm karşılaşmalarda forma giydi. 23 maçın 20'sinde ilk 11'de başlayan genç futbolcu 14 maçta ise 90 dakika sahada kaldı. 2006 doğumlu futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 1 gol 1 asist yaptı.

        KUPADA 3 MAÇA ÇIKTI

        Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 karşılaşamaya çıkan Yasin Özcan toplamda 225 dakika sahada kaldı. Kupada 3. tur mücadelesinde 68 Aksaray Belediye karşısında 1 gol atan genç yıldız takımının turu geçmesinde önemli rol oynadı.

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        KASIMPAŞA'NIN EN DEĞERLİ FUTBOLCUSU

        Süper Lig'de toplamda 26 futbolcusu bulunan Kasımpaşa'nın transfermarkt verilerine göre toplam kadro değeri 21.8 milyon euro.

        Yasin Özcan ise piyasa değeri olarak takımının zirvesinde bulunuyor. 2006 doğumlu futbolcunun güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro. Kasımpaşa'nın Yasin'den sonra en değerli futbolcusu ise 2.5 milyon euro bedelle Haris Hajradinovic.

        YAŞ GRUBUNDA DÜNYADA 19. SIRADA

        20 Nisan 2006 doğumlu olan Yasin Özcan, kendi yaş grubunda piyasa değeri olarak dünyada 19. sırada yer alıyor. 3.8 milyon euro piyasa değeri olan genç futbolcu Barcelona, PSV ve Arsenal gibi birçok dünya kulübünün altyapısından yetişen futbolcuları sollamış durumda.

        Bu alanda ise zirvede 60 milyon euro piyasa değeriyle PSG forması giyen Warren Zaïre-Emery bulunuyor.

        2 SEZONDA 1 MAÇ KAÇIRDI

        Kasımpaşa altyapısından yetişerek A takıma yükselen Yasin Özcan, geçtiğimiz sezondan beri düzenli olarak forma giyiyor. 2022/2023 sezonundan beri toplamda 48 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu sakatlığı nedeniyle sadece 1 maç kaçırdı.

        Ayrıca 17 yaşındaki futbolcunun kariyerinde hiç kırmızı kartı da bulunmuyor.

        MİLLİ TAKIM KARİYERİ

        Alt yaş kategorilerinde Milli Takım ile toplamda 16 maça çıkan Yasin Özcan bu karşılaşmalarda 1 gol attı. Genç futbolcu şu anda U-21 takımında forma giyiyor.

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