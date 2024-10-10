Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber HT Spor'da!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Kulübü'nün CEO'su Serkan Reçber, bu akşam HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'la birlikte futbol gündemini yorumlayacak.
Giriş: 10.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:47
HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan soruyor, Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber yanıtlıyor...
Lacivert-beyazlıların sezon değerlendirmesi, Türk futbolunun içinde bulunduğu durum, hakemler ve VAR kararları, Karadağ ile İzlanda maçları öncesinde milli takımımızla ilgili yorumlar...
Özel röportaj, hepsi ve daha fazlası bu akşam saat 20.00'de HT Spor'da olacak.
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