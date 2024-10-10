Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber HT Spor'da!

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HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan soruyor, Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber yanıtlıyor...

Lacivert-beyazlıların sezon değerlendirmesi, Türk futbolunun içinde bulunduğu durum, hakemler ve VAR kararları, Karadağ ile İzlanda maçları öncesinde milli takımımızla ilgili yorumlar...

Özel röportaj, hepsi ve daha fazlası bu akşam saat 20.00'de HT Spor'da olacak.

🔵⚪️ Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber, bu akşam saat 20.00'de HT Spor'a konuk olacak. 📺 pic.twitter.com/Di9Pdo08fm — HT Spor (@HTSpor) October 10, 2024