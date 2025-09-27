Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        21
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Beşiktaş
        BJK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa Çaykur Rizespor deplasmanında! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa Çaykur Rizespor deplasmanında!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılıp orta sıralardan kurtulmak istiyor...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 10:34 Güncelleme: 27.09.2025 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımpaşa Rizespor deplasmanında!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, topladığı 5 puanla haftaya 12. sırada girdi. Sezonun ilk 2 maçını kaybettikten sonra toparlanmaya çalışan Kasımpaşa, sonrasındaki 3 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik çıkartarak mağlubiyet görmedi.

        Bir maçı eksik Karadeniz temsilcisi ise 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 5 puan elde ederek 7. hafta öncesinde 13. sırada yer aldı.

        Kasımpaşa'da son yapılan Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Cafu forma giyemeyecek.

        İstanbul temsilcisi, Çaykur Rizespor ile yaptığı son 5 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Lacivert-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        7’nci kattan düşen inşaat işçisi öldü! O anlar kamerada
        7’nci kattan düşen inşaat işçisi öldü! O anlar kamerada
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama
        ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama
        Galatasaray'dan rekor!
        Galatasaray'dan rekor!
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        Habertürk Anasayfa