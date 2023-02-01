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Kasımpaşa: 5 - Giresunspor: 1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, Giresunspor'u 5-1 mağlup etti. Ligde 4 hafta sonra kazana Paşa, puan tablosunda rakibi Giresunspor'u da geride bıraktı

Giriş: 01.02.2023 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımpaşa: 5 - Giresunspor: 1 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa evinde Bitexen Giresunspor'u ağırladı. Mücadele Kasımpaşa'nın 5-1 galibiyetiyle sonuçlandı.

Ligde 4 maçtır kazanamayan Paşa kötü serisine de son verdi.

Kasımpaşa'da goller 14. dakikada Mamadou Fall, 29. dakikada Eysseric(pen), 45. dakikada Aytaç Kara(pen), 50. dakikada Ben Ouannes ve 66. dakikada yine Aytaç Kara'dan geldi.

Giresunspor'un tek golünü 10. dakikada Vukan Savicevic attı.

Kasımpaşa ligdeki puanını 22'ye çıkarırken, Giresunspor ise 21 puanda kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

9. dakikada Savicevic’in ceza yayının hemen gerisinden yerden sert şutunda kaleci Erdem, TOPU kornere çeldi.
10. dakikada Kasımpaşa savunmasının kaptırdığı topu önünde bulan Savicevic’in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1
14. dakikada Ben Ouanes’in sağdan ortasında Fall, ceza sahası içi sağ çaprazdan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
26. dakikada Tirpan’ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Fall, kaleci Onurcan’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını işaret etti.


28. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Eysseric’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak, sağ kale direğinin dibinden filelere gitti. 2-1
45. dakikada Tirpan'ın sağ taraftan ortasında Bilazer'in şut çektiği sırada Eysseric yaptığı faul sonrası, top dışarı çıktı. Ardından VAR'dan gelen uyarı neticesinde hakem Hüseyin Göçek, pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.
45+4. dakikada beyaz noktanın başına gelen Aytaç Kara topu ağlara gönderdi. 3-1
50. dakikada Yasin Özcan’ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Ben Ouanes’in ceza sahası sol çaprazdan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1
66. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Mounir Chouiar’ın ortasında kale önünde Aytaç Kara’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 5-1

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