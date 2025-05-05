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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa'nın golünü; 18. dakikada Arseniy Batagov (K.K) attı. Trabzonspor'un golünü ise 47. dakikada Danilo Sikan'dan geldi. Bu sonucun ardından Kasımpaşa 43, Trabzonspor 46 puana yükseldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.05.2025 - 19:00 Güncelleme: 05.05.2025 - 22:12
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        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

        Karşılaşmanın ilk yarısının 18. dakikasında Arseniy Batagov'un kendi kalesine attığı gol sonrası Kasımpaşa, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

        İkinci yarıda ise Trabzonspor, Danilo Sikan'ın attığı gol sonrası eşitliği yakaladı.

        Bu sonucun ardından iki takımda 1'er puanla ayrıldı ve Kasımpaşa 43, Trabzonspor 46 puana yükseldi.

        Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Eyüpspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

        Öte yandan karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

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        MİNGUZZİ AİLESİ TRİBÜNDE!

        İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi ile babası da müsabakayı tribünden takip etti. Bordo-mavili taraftarlar, Minguzzi için tribünlerde, "Düşleri asi bordo loş mavi selam sana Ahmet Minguzzi" pankartını açtı.

        KASIMPAŞA'DAN TRABZONSPOR'A ÇİÇEK!

        Kasımpaşa Başkan Vekili Orhan Yüksel, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a müsabaka öncesinde çiçek takdim etti. Sezon başından bu yana süren uygulama bu maçta da devam etti.

        TRİBÜNLERDE RENKLİ ANLAR

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        Karşılaşma öncesinde Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, müzik etkinliği düzenledi.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan müsabaka öncesinde Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, "Sevgi ve kardeşlik için spor müzik el ele" diyerek müzik şenliği gerçekleştirdi.

        Müziğin, gençlerin sevgi ve kardeşliğine vesile olması amacıyla yapılan iş birliği neticesinde düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        7. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası sağ çaprazında dar açıdan çıkardığı şutta kaleci Muhammet Taha Tepe gole izin vermedi.

        11. dakikada Hajradinovic'in sağdan kullandığı kornerde Yasin Özcan'ın altıpas çizgisinden yaptığı kafa vuruşunda, yere çarparak seken topu kaleci Muhammet Taha Tepe kornere çeldi.

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        18. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in sağdan pasında Aytaç Kara'nın ceza yayında bekletmeden yaptığı vuruşta top Batagov'a çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu: 1-0.

        38. dakikada lacivert-beyazlılar ikinci gole çok yaklaştı. Hajradinovic'in savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Ben Ouanes, topu kontrol ettikten sonra kaleci Muhammet'ten sıyrıldı. Vuruş açısını kaybeden Tunuslu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde müsait durumda bulunan Aytaç Kara'ya çıkardı. Aytaç'ın bekletmeden çıkardığı şutta Mustafa Eskihellaç, kale çizgisi önünde topa müdahale ederek kornere çeldi.

        Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

        47. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Nwakaeme'nin pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Sikan, yerden yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

        56. dakikada Hajradinovic'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall'ın kaleci Muhammet Taha Tepe ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        57. dakikada soldan son çizgiye inen Rodrigues'in içeriye çevirdiği topa Da Costa'nın altıpasın önünden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak, uzak direğin yanından kornere çıktı.

        63. dakikada Hajradinovic'in yerden pasında topla buluşan Aytaç Kara'nın sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Muhammet Taha Tepe'den seken top, Batagov'un koluna çarptı. Hajradinovic'in dönen topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        90. dakikada Trabzonspor'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Cham'ın rakip yarı alanın ortasından kullandığı serbest atışta arka direkte Okay Yokuşlu, topu kafayla penaltı noktasına indirdi. Batagov'un arka direğe çevirdiği meşin yuvarlağa ayağını sokan Banza, topu filelere gönderdi. VAR'da incelenen pozisyonda, Okay'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

        Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

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