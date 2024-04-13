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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa: 0 - Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Kasımpaşa: 0 - Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Konyaspor'un gollerini 22. dakikada Ndao ve 90+8. dakikada penaltıdan Guilherme kaydetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.04.2024 - 12:44 Güncelleme: 13.04.2024 - 15:50
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        Konyaspor deplasmanda kazandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa evinde Konyaspor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı.

        Konyaspor'un gollerini 22. dakikada Ndao ve 90+8. dakikada penaltıdan Guilherme kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Konyaspor puanını 36'ya yükseltirken düşme hattında da biraz uzaklaştı. Kasımpaşa ise 46 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Konyaspor ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasında kafayla indirdiği top, penaltı noktası civarındaki Ethemi'de kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak yeniden kendisine geldi. Ethemi'nin ikinci şutunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

        21. dakikada konuk takım öne geçti. Oğulcan Ülgün'ün soldan ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Ethemi vurdu. Savunmadan dönen top ardından Ethemi'ye çarparak kale önündeki Ndao'nun önünde kaldı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

        38. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Aytaç Kara kullandı. Aytaç'ın dar açıya rağmen doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Slowik son anda kornere tokatladı.

        Maçın devre arasına yeşil-beyazlılar 1-0 önde girdi.

        90+4. dakikada yeşil-beyazlı takım, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Uğurcan, ceza sahası içinde Rocha'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, pozisyonda oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Küçük, faul olduğu gerekçesiyle penaltıya hükmetti.

        90+8. dakikada penaltıyı kullanan Guilherme, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 0-2.

        Müsabaka konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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