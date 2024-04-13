Kasımpaşa: 0 - Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa evinde Konyaspor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı.

Konyaspor'un gollerini 22. dakikada Ndao ve 90+8. dakikada penaltıdan Guilherme kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor puanını 36'ya yükseltirken düşme hattında da biraz uzaklaştı. Kasımpaşa ise 46 puanda kaldı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Konyaspor ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.