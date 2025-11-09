Kasım emekli promosyon kampanyaları: 2025 En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor?
Kasım ayı 2025 emekli promosyon kampanyası güncellendi. Emekliler bankaların kendilerine sundukları promosyon fırsatını merak ediyor. Kamu ve özel bankada promosyon tutarları değişiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, promosyonlardan faydalanmak için belirli süreli maaş alma taahhüdü vererek başvurularını gerçekleştirebiliyor. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak artış öncesinde güncel promosyon tutarları belli oldu. İşte, 2025 kasım ayı banka banka emekli promosyon ödemelerinde son durum
Emekli banka promosyon ödemelerindeki güncel tutarlar merak ediliyor. Milyonlarca emekli, maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü vererek 15 bin TL ile 30 bin TL arasında değişen nakit promosyonlardan yararlanabiliyor. Peki Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, Finansbank hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2025 emekli promosyon kampanyaları
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
19 Eylül 2025 – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;
bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL;
10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL;
15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL;
20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
İŞ BANKASI
SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 24.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere özel 15.000 TL’ ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 9.000 TL’ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
DENİZBANK
Kampanya, 30.10.2025 ile 31.12.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığıyla maaşınızı kolayca Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabilir veya promosyon taahhüdünüzü yenileyebilirsiniz.
SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt maaş tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
Halkbank Mobil'de İşlemler> Emeklilik İşlemleri>Emekli Promosyon Başvurusu veya Başvuru>Emekli Promosyon Başvurusu menülerinden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
TÜRKİYE FİNANS
Emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyanlara 29.500 TL'ye varan promosyon, bonus ve ödül veriliyor.
Emekliler, maaşlarını Türkiye Finans'a taşıyarak, 29.500 TL'ye varan nakit promosyon ve bonus ile birlikte Türkiye Finans'a davet ettikleri emekli yakınları için nakit ödül fırsatından yararlanabiliyor.
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı ile almak isteyen ve promosyon talebinde bulunan emeklilere, 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi, yedek hesabına sahip olması, kart harcama şartını yerine getirmesi ve emekli yakınlarını davet etmesi halinde;
9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 15.500 TL'ye kadar
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 21.000 TL'ye kadar
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 24.500 TL'ye kadar
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 29.500 TL'ye kadar promosyon, bonus ve ödül ödemesi yapılacaktır.
ING BANK EMEKLİ PROMOSYON
Maaşını ING'ye taşıyan emekliler;
Ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon, · Turuncu Hesap, İhtiyaç Kredisi, Banka Kartı harcamaları ve Otomatik Fatura Talimatı kampanyası ile ek promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Kasım 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
TEB
Toplam Promosyon: 21 bin TL
Temel Promosyon: 12 bin TL
Ek Ödemeler: 9 bin TL