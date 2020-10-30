Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

BOTAŞ, ısınma amaçlı doğalgaz tüketimin yoğunlaşacağı, aile bütçesinden daha fazla payın ayrılacak olması nedeniyle milyonlarca abonenin merakla beklediği 1 Kasım’dan geçerli yeni doğalgaz tarifelerini açıkladı.

BOTAŞ; konut, sanayi ve elektrik üreten santrallara sattığı gazın fiyatı, değiştirmedi. Gaz fiyatı (her 1000 metreküp),konutlar için bin 251 TL, sanayi ve elektrik üreten santrallar için bin 400 TL olarak “sabit” tutuldu. Sanayi müşterileri ve santrallar, Kasım ayında sözleşmeleri ile taahhüt ettiklerinin üstünde çektikleri gaza, bin 260 TL ödeyecek.