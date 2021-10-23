Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, kasım ayında askere gideceklerin askerlik yerleri belli oldu. Peki Kasım ayı celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir? İşte askerlik yerleri sorgulama

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA

Kasım celp dönemi askerlik yerleri MSB tarafından açıklandı. e-Devlet üzerinden sorgulanacak olan Askerlik yerleri için adaylar e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra Er sınıflandırma sonucu ve Yedek Subay Sınıflandırma sonucu ekranları üzerinden askerlik yapacakları kışla ve birlikleri öğrenebilecek.

ASKERLİK YERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA

Askerlik yerleri açıklanan Yedek Subay/Astsubay adayları ve Erbaş/Er 1'inci Grupta yer alan yükümlüler 25-26 Ekim tarihlerinde birliklerine teslim olacak. Erbaş/Er 2'inci grupta yer alan adaylar 22-23 Kasım tarihleri arasında Erbaş/Er 3'üncü grupta yer alan yükümlüler ise 20-21 Aralık tarihleri arasında Kovid-19 formunu doldurup yönlendirildikleri sağlık kuruluşunda Kovid testi yaptıracaklar. Test sonucu negatif çıkan adaylar aynı gün içerisinde sevk belgelerini e-Devlet üzerinden aynı gün içerisinde alabilecek.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.