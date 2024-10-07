Kasım ara tatil ne zaman? 2024 2025 MEB takvimi ile ara tatil kaç gün sürecek, hangi tarihte bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil tarihleri duyuruldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 9 Eylül'de ilk ders zili çaldı. Okulların açılmasıyla birlikte Kasım ara tatili ve Nisan ara tatil tarihi, okulların kapanma tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 akademik takvimine göre Kasım ayı içerisinde 9 günlük ara tatil yapacak. Peki Kasım ara tatil ne zaman? 2024 2025 MEB takvimi ile ara tatil kaç gün sürecek, hangi tarihte bitecek?
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Ara tatilin ne zaman başlayıp biteceği MEB 2024 2025 eğitim takvimi ile belli oldu. Bu sen Cumartesi ve Pazar günleri tatile eklendiğinde ara tatil toplam 9 gün sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimine göre kasım ayında yapılacak ilk ara tatilde milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi dinlenme fırsatı bulacak. Peki kasım ara tatili ne zaman, kaç gün? İşte, 2024 ara tatil tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı detaylar
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ARA TATİL NE ZAMAN?
Kasım ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yaşanacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
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İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN?
Nisan ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
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MEB 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
Eğitim öğretim yılının başlangıcı: 9 Eylül 2024
Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025
Okulların kapanış tarihi: 20 Haziran 2025
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