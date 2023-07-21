Kasap kira derdinde!

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Konut kiralarında yüzde 25 tavan uygulamasına rağmen yaşanan ev sahibi - kiracı gerilimi dükkanlarda da yaşanıyor. Antalya'nın Dokuma semtinde kasap dükkanı işleten Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyon Başkanı Osman Yardımcı, 25 yıldır kiracı olarak bulunduğu dükkandan çıkarıldığını, esnafların yüksek kiralar yüzünden zorlandığını söyledi.

"DÜKKAN SAHİPLERİ 20 BİN LİRA İSTİYOR"

3 bin 300 lira kira ödediği dükkanın sahibinin, kendi işletmesini kuracağı gerekçesiyle mahkemeye gittiğini söyleyen Osman Yardımcı, mahkemenin dükkandan çıkması yönünde karar verdiğini ifade etti. Dükkan sahiplerinin kiraları düşük bularak esnafları dükkanlardan çıkarttığını kaydeden Yardımcı, "Antalya Dokuma'da sadece benim gördüğüm 5 esnaf kiralar yüzünden dükkanları boşalttı. Belki tümünü gezsek daha fazladır. Dükkan sahipleri 20 bin lira kira istiyor. Esnaf nasıl 20 bin lira kira ödesin?" dedi.

Osman Yardımcı, yaşadığı süreçle ilgili, "Ben aşağı yukarı 25 senedir bu dükkandayım. En son 3 bin 300 lira ödüyordum, stopaj vs ile 4 bin 500 lira ödeme yapıyorduk. Mahkemeye verdiler, çıkan ilk karar dükkanı boşaltmam yönünde. Üst sınır yüzde 65 olmasına rağmen ben 10 bin lira teklif ettim. Kabul etmediler. Bütün esnaflar aynı durumda. Mahkemenin de gelip bakması lazım bu adamın dükkanında ne var, ne yok, nasıl mağdur oluyor diye" dedi.

"DÜKKANI BOŞALTIRSAM 500-600 BİN LİRA ZARARIM OLACAK"

Dükkanı boşaltıp başka bir dükkana geçmesi halinde 500-600 bin lira zarar edeceğini belirten Osman Yardımcı, "Kirayı 10 bin TL'ye yükselterek 2025'e kadar kalmak istedim, içeride çok malzemem var. Hepsi hurdaya gidecek. 500-600 bin lira zararım var malzemelerden. Bu dükkanı kiraladığımda ne fayans vardı, ne seramik vardı. Ben tavana kadar seramik yaptırdım. İki tane alt katta soğuk oda depom var, dolaplarım, reyonlarım var. İki dükkanlık malzemem var. Çıkarıldığın zaman 1 milyonluk malzemeyi 300 bin liraya veremezsin. Benim bugün bir dükkan tutup kasap haline getirmem için en kötü şartta 300 bin lira masrafım olur. Yarın öbür gün o da çık derse ne yapacağız? Buna kesin çözüm lazım. Nasıl ev kiraları yüzde 25 ile sınırlandırıldıysa, 40 olsun, 50 olsun önemli değil, biz razıyız. Esnafın böyle mağdur edilmemesi lazım. Bize 2 sene izin verilseydi, biz gönüllü çıkacaktık, dükkan sahibine de söyledim. Kendi dükkanım var, 2025'te oraya geçeceğim. Benim de dükkanlarım var. Sahibi olduğum dükkanlarda 2 bin liralık kirayı, 2 bin 500 lira yaptım. Kiracı '5 bin deseydin de kabul edecektik' dedi. Ben de 'Pandemiden yeni çıktınız' dedim. Biri kuruyemişçi, biri berber. Bir de poşetçi var, o 350 lira veriyor hala. Ben hiç fırsatçılık yapmadım. Ben kiracıma 'Beni çıkarıyorlar, sen çık, ben buraya geçeyim' demedim" diye konuştu.

"SABİT MASRAFIMIZ AYLIK 50 BİN LİRAYI BULUYOR"

Esnafların kiralar konusunda destek beklediğini söyleyen Yardımcı, "Devletin bir ucundan tutması gerek. Destek bekliyoruz. Bir tek ben değilim, boşalan dükkanların hepsi kira yüzünden. Esnaf nereye gidecek? 20 bin lira kira versen, 20 bin lira işçiye versen, 5 bin lira elektrik faturası versen, vergiler de 5 bin lira olsa 50 bin lira yapıyor ayda. Günlük bin 500, 2 bin lira sadece bunlar için kazanman gerekir. 2 ay çalışırsın, 3. ay batarsın. Tek mağdur ben değilim, binlerce esnaf var. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Sayın Bendevi Palandöken de söyledi. Bir önlem alınmalı. Ben de dahil çoğu esnaf sokakta kalır" ifadelerini kullandı.