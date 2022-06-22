Kaş'ta makilik alan yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı. İlçenin Ova Mahallesi Çayağzı mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine ögre; rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 3 arazöz, 2 su tankeri ve çok sayıda ekiple müdahale edildi. Ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları yapıldı.

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