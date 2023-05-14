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Kaş, Kemer, Korkuteli Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023 Pazar | Kaş, Kemer, Korkuteli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?

Kaş, Kemer, Korkuteli Seçim Sonuçları | Kaş, Kemer, Korkuteli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?

Kaş, Kemer, Korkuteli ilçelerinde yaşayan vatandaşlar 14 Mayıs Pazar günü 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilecek oy kullanma işlemlerinin ardından Başiskele, Çayırova, Darıca Seçim Sonuçları YSK tarafından açıklanacak. Seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından Kaş, Kemer, Korkuteli Seçim Sonuçları da Habertük’ün seçim sayfası üzerinden anbean takip edilebilecek. Peki, Kaş, Kemer, Korkuteli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde? İşte 14 Mayıs 2023 Kaş, Kemer, Korkuteli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri sonuçları…

Giriş: 14.05.2023 - 16:15 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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