KAŞ, KEMER, KORKUTELİ SEÇİM SONUÇLARI 2023
Kaş, Kemer, Korkuteli Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Kaş, Kemer, Korkuteli Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Kaş, Kemer, Korkuteli Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz.
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