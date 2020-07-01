Kişilerin en çok başına gelen ağrılardan biride kas ağrılarıdır. Uzun süre egzersiz yapmadan sonra birden yüklenilmesi kasları zorlayarak ağrılara sebep olmaktadır. Fakat önemsenmeyen kas ağrıları farklı hastalıkların da habercisi olabilmektedir. Bu yüzden dikkate alınmalıdır.
Kaslarda meydana gelen iltihap, ezilme, bölgede oluşan kan akımının bozulması hali, bazen oluşan kısımda deri üzerinde ve altında şiddetli ağrılara neden olmaktadır. Kaslarda yaralanma ve ağrılı bir rahatsızlık oluştuğunda kasılma ve kramplar oluşabilmektedir.
- Darbe alan kas; ağrı yapar, hassas ve serttir. Dinlenildiği takdirde ağrı hafiflemektedir, ama üzerine tekrar yüklenildiğinde ağrı tekrar şiddetlenebilir. Isınılmadan birden iş yaparak kaslara yüklenmek ile oluşan kas ağrıları en sık görülen ağrılardandır.
- Ağrı; genel olarak darbe alındıktan 4-6 saat içerisinde başlamakta, 48-72 saat arasında sürebilmektedir. Ağrıyan kas üzerine hafif masaj veya sıcak bir şey konarak hafiflemesi sağlanabilmektedir. Eğer kasta ezilme var ise; bu kısımda kan toplanması oluşarak, hemen ağrı yapabilmektedir. Bu ağrı ezilmeden dolayı haftalarca devam edebilmektedir.
- Kaslarda kopma; kaslarda ters bir hareket veya spor yaparken aşırı yüklenmeden meydana gelen lif kopması, kas da kopma, tendonların kopması durumun oluşabilmektedir. Üzerine bastırıldığı zaman hassasiyet görülebilmektedir. Zarar gören kasın bulunduğu yerde dışarı doğru kabarıklıkta gözlemlenebilir.
- Polimiyozit Hastalığı; bu rahatsızlıklarda kaslarda iltihaplanma meydana gelmektedir. Genel olarak romatizmal hastalıklarda görülmektedir. Çocuklarda ani olarak başlayabilmektedir. Deri üzerinde ve kas içerisinde aşırı iltihaplanmalar oluşmaktadır. Akciğer, mide ve göğüste başlayan kanser türlerinin de belirtisi olabilmektedir.
Kas ağrılarına neden olan hastalıklar bu şekilde olmaktadır. Uzun süre devam eden kas ağrıları şikayeti var ise; mutlaka bir doktora başvurmak gerekmektedir.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!