Yangın saat 23.00 sıralarında TEM yolu Ankara istikameti Tepetarla yakınlarında meydana geldi.

Şerif Atalay yönetimindeki TIR´ın motor kısmında, seyir halindeyken yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü Atalay, TIR´ı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri TIR´ın dorsesine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası TIR'ın kupası kullanılmaz hale gelirken, TEM yolu Ankara istikametinde kısa süre araç yoğunluğu oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.