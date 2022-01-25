'Kartal' ve 'Efe'yi kim kaçırdı?

'Üç Kuruş'un heyecan ve aksiyon dolu 11. bölümünde; Azade'ye kendilerini ispatlayarak aralarına sızmak isteyen Kartal ve Efe, harekete geçti.
Önce Baybars'ın silah deposunu basan ikili, Azade'nin sorumluluğunda olan Baybars'ın silahlarını kaçırdı ve silah deposunu polise ihbar etti. Azade, polisten önce silahları alıp kurtardıkları için Kartal ve Efe'ye bir şans vererek onları bir toplantıya davet etti.
Kartal ve Efe, Azade ile buluşmayı beklerken eli silahlı adamlar tarafından kaçırıldı. Azade tarafından kaçırıldığını düşünen ikili, finalde karşılarında gördükleri kişi karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.
İşte o anlar;
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SOSYAL MEDYA #BAŞLAYALIMMI DEDİ
'Üç Kuruş', 11. bölümüyle TOTAL'de 4.62 izlenme oranı (rating), 10.00 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4.31 izlenme oranı (rating), 9.17 izlenme payı (share), AB'de 3.52 izlenme oranı (rating), 8.34 izlenme payı (share) elde etti. #üçkuruş ve #başlayalımmı etiketleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
LEYLA, EFE'NİN BÜYÜK SIRRINI ÖĞRENDİ
Efe, Leyla ile birlikte vakit geçirmek için onu kahvaltıya davet etti ancak ikilinin keyifli başlayan buluşması Efe'nin müdüründen gelen telefonla yarıda kaldı. Efe'nin hareketlerinden şüphelenen ve Kartal'ın uyarılarını hatırlayan Leyla, onu takip etti. Efe'yi evine kadar izleyen ve müdürüyle konuşmasına şahit olan Leyla, Efe'nin istifa etmediğini ve gizli görevde olduğunu öğrenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
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KARTAL VE EFE, AZADE'YLE TANIŞINCA ŞOKE OLDU
Kartal ve Efe, İrfan'dan Baybars'a ulaşmanın tek yolunun Azade olduğunu öğrenince harekete geçti. Azade'nin peşine düşen ikili hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Azade, Kartal ve Efe kendisini bulmadan onları kaçırırken Kartal ve Efe ise Azade'yi görünce şoke oldular.
Efe ve Kartal, Azade ile tanışıyor;
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YENİ BÖLÜMDEN MERAK UYANDIRAN SAHNE!
'Üç Kuruş'un 12. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Neriman'ın Leyla'ya büyük sırrını söylediği sahne izleyenleri şoke ediyor. Yerini sadece Baybars'ın bildiği ve doğurduktan sonra yüzünü hiç görmediği oğlunu aradığını söyleyen Neriman'ın hali izleyenleri derinden etkiliyor.
İşte Üç Kuruş'un 12. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;
Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.
'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!
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