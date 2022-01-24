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Damla Makar: Oyuncu olmasaydım, pedagog olmak isterdim

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Üç Kuruş'ta 'Halide' karakterine hayat veren Damla Makar, hem diziyi hem de bilinmeyenlerini anlattı. Birbirinden usta oyuncularla rol almasının sadece kariyeri değil, hayata bakış açısı için de önemli olduğunu vurgulayan Makar, kendisini ise şöyle tanımlıyor: Azimli, hassas ve hayalperest...

24.01.2022 - 00:34 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR

  • 'Üç Kuruş'tan teklif geldiğinde neler hissettin?

    Ay Yapım’ın bir projesinde yer alacağım için sevinç, heyecan ve gurur duydum. 'Üç Kuruş’un yönetmeni ve ekibiyle tanıştıktan sonra kuvvetli bir iletişimimizin olacağını anlamıştım, ekip ruhuna önem veriyorum bu yüzden kadroya dahil olduğumu öğrendiğimde onurlandım.

  • Birbirinden usta oyuncularla aynı yapımda rol alıyorsun...

    Mesleğimin gelişmesi açısından çok önemli, sadece kariyerim için değil hayata bakış açım için de aynı zamanda, bana göre bu bir bütündür. Etrafımdaki insanları tüketmekten ziyade, hangi yaşta ve mevkide olursa olsun onlardan bir şeyler öğrenmek beni hayata bağlar ve geliştirir. Her fırsatta onlarla sohbet eder, bazı fikirleri paylaşıp tartışırım, bu da bana yeni bakış açıları katıyor. Böyle kıymetli sanatçılar ile paylaşım içinde olmak inanılmaz bir deneyim ve bu da beni motive ediyor. Özellikle beraber doğaçlama yaparken, bir yapbozun parçalarını birlikte tamamlıyormuşuz hazzını hissediyorum.

  • 'Halide' ile orta noktaların var mı?

    Muhakkak. Halide benden birkaç yaş küçük olsa da benim parçalarımdan biri. 'Halide' kolay iletişim kurabiliyor, dışa dönük, muzip bir yanı da var. Ayrıca ailesine de çok değer veriyor, iyi niyetli, sezgilerine güveniyor, ona karşı yapılan herhangi bir haksızlığı önce gönlünde yumuşatıyor aynı benim gibi. Dünyayı algılama biçimi benim için araştırılması eğlenceli olduğu kadar aslında oldukça hüzünlü de çünkü pek yansıtmasa da sevgi arayışı içinde bence.

  • Sette nasıl bir ortam var?

    Size desem ki, anlatılmaz yaşanır (Gülüyor). Hele ki bu kış günlerinde sobanın başında toplanıp, bir yandan ısınırken bir yandan sohbet etmek paha biçilmez. Attığımız kahkahalar da cabası. Mesela birimizin cebinden muhakkak bir çekirdek çıkar, onu paylaşırız veya çalan bir şarkıya hep birlikte eşlik ederiz. Setimin olmadığı günlerde inanın çok özlüyorum onları.  

  • Çekimleriniz Roman mahallesinde gerçekleşiyor. Mahalleliyle aranız nasıl? Çekimler sırasında eğlenceli anlar yaşıyor musunuz?

    Hepsiyle güzel bir uyum içindeyiz. Onlarla çekilen mutfak sahnelerimde birlikte oyun kurarken çok yardımları dokunuyor bana. Çocuklar ise bir o kadar şeker, set aralarında o kadar müthiş sorular soruyorlar ki anlatamam! Şu pandemi olmasa hepsine sarılmak geliyor içimden. Ama durup dururken dans etmeye başladığımız anlar en eğlendiğim anlardan biri. “-Kız Halide!” diye sesleniyorlar bana, “-Azcık kıvır kız bak bak!” diyerek bana roman havası öğrettiler. Onlara parmaklarımı şaklatmayı öğreneceğime söz verdim, hala üzerinde çalışıyorum (Gülüyor).

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