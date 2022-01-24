Aleksander Zelwerowicz Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almışın. Sana kattıklarından bahsedebilir misin?



Ben Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldum. Okulumun 5 yıllık sürecinde farklı ülkelerdeki çeşitli okulların atölyelerinden burs alarak henüz mezun olmadan mesleğimle alakalı yaşayabileceğim tüm tecrübeleri deneyimlemeye çalıştım. Aleksander Zelwerowicz Sanat Akademisi köklü ve bir o kadar da yetenekli insanları bünyesinde bulunduran bir okul. Ben de okulumun Erasmus imkanından faydalandım. Tiyatro bölümünden başka bir arkadaşım ile Erasmus’a ilk giden iki öğrenci olduk. Ben Varşova’da Müzikal bölümünü tercih ettim. Bambaşka bir kondisyon ve disiplin gerektiren bu dalda neler yapabileceğime deneyimlemem gerekiyordu. Öğretmenlerimin arasında oyunculuğunu çok beğendiğim Zbigniew Zamachowski de vardı. Derslerin tamamının Lehçe olduğu bu bölümde 6 müzikal oyun çıkardık, hatta bir tanesini okul bittikten sonra bilet de satarak oynamaya devam ettik. Varşova’da ara tatillerde de durmadım “Varşova Mim Topluluğu” ile modern mim çalıştım. Sonrasında durur muyum? Durmam (Gülüyor). Her ne kadar zorlayıcı olsa da mekân değişmeli, şartlar değişmeli, güvendiğimiz alandan çıkmalıyız bazen. İngiltere’de LAMDA Shakespeare kursuna katıldım. Shakespeare ile dopdolu inanılmaz bir dönem geçirdim. Sonrasında başka bir yaz mevsiminde kendimi Texas güneşinin altında buluverdim. Çeşitli sanat dallarından öğrenciler ile “Devised Theater” çalıştım. Farklı kültürlerdeki insanlarla dostluk kurdum ve aslında bir olduğumuzu gördüm.