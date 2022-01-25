Neriman'ın Leyla'ya büyük sırrını söylediği sahne izleyenleri şoke ediyor.

"BUNLAR OĞLUMUN..."

Yerini sadece Baybars'ın bildiği ve doğurduktan sonra yüzünü hiç görmediği oğlunu aradığını söyleyen Neriman'ın hali izleyenleri derinden etkiliyor.

'ÜÇ KURUŞ'UN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kartal ve Efe, İrfan'la anlaşmak istemese de Baybars'ı asla bulamayacaklarını bildikleri için onunla çalışmaya mecbur kaldılar. İrfan, Baybars hakkında bildiği şeyleri onun karşısında durmaya cesaret eden tek kişi Çetin'den öğrendiğini söyledi. Kartal ve Efe'nin ilk hedefi ise Azad oldu. Azad, Kartal ve Efe kendisini bulmadan onları kaçırarak zorla karşısına getirdi.

Azad'ın çok çekici bir kadın olduğunu gören Kartal ve Efe büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kartal ve Efe'nin amacı, Azad'a kendilerini ispat ederek aralarına sızmaktı. Bunun için plan yapıp harekete geçtiler. Azad'ın sorumluluğunda olan Baybars'ın silahlarını kaçırdılar ve silah deposunu polise ihbar ettiler.

Azad, polisten önce silahları alarak kurtardıkları için Kartal ve Efe'ye bir şans vererek onları bir toplantıya davet etti. Finalde Kartal ve Efe, toplantının yapılacağı yere varmadan yeniden kaçırılırken "Kartal ve Efe'yi kaçıran kim?" sorusunun yanıtı büyük merak konusu oldu.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle 31 Ocak Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!