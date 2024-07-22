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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kartal'da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Kartal'da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı

        İstanbul'un Kartal ilçesindeki sahil yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 04:04 Güncelleme: 22.07.2024 - 04:05
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        Otomobil park halindeki 3 araca çarptı: 3 yaralı
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        Kartal sahil yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

        OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKTI

        Trafik kazası, dün saat 22.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'nın haberine göre; kazada yaralanan 3 kişi olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Otomobillerin olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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