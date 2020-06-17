Olay, İstanbul'un Kartal ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sahilde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı gören gece bekçileri olaya müdahale ederken gruplardan biri tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşun kavgaya müdahale eden gece bekçisi Ahmet A.'nın başını sıyırdı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bekçi Ahmet A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane kaldıran bekçi Ahmet A.'nın kurşunun kafasını sıyırdığı, durumun iyi olduğu öğrenildi.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekiplerin sahilde delil araştırması yaptı. Polis ekipleri kavga eden grupları tespit etmek için çalışma başlattı.
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