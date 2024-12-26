Kartal'da film platosunda yangın
İstanbul Kartal'da bir film platosunda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü
Kartal ilçesinde, Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki bir film platosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.Fotoğraf: AA
Polis, bölgeye yakın caddede trafik akışını durdururken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.Fotoğraf: DHA
İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
AA'nın haberine göre; can ve mal kaybının olmadığı yangın, ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.