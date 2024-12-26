Kartal'da film platosunda yangın

Kartal ilçesinde, Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki bir film platosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Fotoğraf: AA

REKLAM advertisement1

Polis, bölgeye yakın caddede trafik akışını durdururken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA

İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

AA'nın haberine göre; can ve mal kaybının olmadığı yangın, ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.