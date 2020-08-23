Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) rakamlarına göre Türkiye'nin son 12 aylık enflasyonu yani mal ve hizmetlerdeki fiyat artışı yüzde 11.76 oldu. Temmuzda ise 0.58'lik bir enflasyon rakamı ile karşılaştık. Ancak Merkez Bankası'nın haftalık kredi kartı harcamalarının yine haftalık yapılan alışveriş adedine bölünmesi yoluyla bulunan ortalama adet başına yapılan harcama tutarının çok daha yüksek olduğu görülüyor. Çok ince bir hasep olmamasına rağmen kredi kartı kullananların enflasyonunu ortaya koyan hesaba göre son 1 yılda kredi kartı ile bir ürün için yapılan ortalama harcama tutarı yüzde 21 artışla 144 liradan 175 liraya çıktı. İstatistiğe göre geçen yıl 16 Ağustos haftasında vatandaşlar toplam 99.7 adet alışveriş için 14.3 milyar lira harcadı. Yani alışveriş başına ortalama 144 lira harcadılar. Bu yıl 16 Ağustos haftasında ise hafta boyu 126.7 milyon ürünü 22.1 milyar lira ödeyerek sahip oldular.

YAPI MALZEMELERİ İÇİN YAPILAN HARCAMA İKİYE KATLANDI

Fiyat artışında ise yapı malzemeleri satın almak için yapılan ödemeler dikkat çekti. Geçen yıl 16 Ağustos haftasında kredi kartı ile yapılan yapı malzemesi ve hırdavat ödemelerinin ortalaması 338 liraydı. Bu yıl aynı haftada ise kart ile hırdavat alanların ortalama kart harcaması adet başına yüzde 100 artarak 675 liraya ulaştı. Mobilya'daki yüzde 69'luk artış dikkat çekerken vatandaşların eve kapanması nedeniyle elektronik eşya için yapılan ödemeler yüzde 40, altının fiyatındaki yükseliş nedeniyle kuyumculara yapılan ödeme de aynı oranda tırmandı. Ancak vatandaşı en çok ilgilendiren market harcamalarının yüzde 26 ve gıda için yapılan ödemelerin yüzde 20'de kalması kart kullanan vatandaşın enflasyonunun TÜİK enflasyonunun yaklaşık iki katı olduğunu ortaya koydu. Giyim harcamaları da yüzde 27 oranında yükseldi. Bu kalem de vatandaşın zorunlu harcaması olarak günlük hayatını etkileyen önemli bir unsur oldu.

SALGINDAN BU YANA EĞİTİM HARCAMASI ÇOŞTU

Koronavirüs salgınının başladığı 13 Mart'tan bu yana ise tüm kalemlerde ortalama adet başına harcama tutarı yüzde 17.2 yükselirken eğitim ve kırtasiye harcamaları yine adet başına yüzde 63 ile en fazla yükselen kalem oldu. Ekonominin haziran ayında açılması ile alınan önlemler nedeniyle maliyetleri artan havayolları ve oteller için harcanan tutarlar yüzde 50'nin üstünde artarken vatandaşların toplu taşımayı kullanmak istememesi nedeniyle araç fiyatlarındaki artış gibi araç kiralama ücretleri de yüzde 49 zıpladı. Kredi kartı kullananların enflasyonu olarak niteleyebileceğimiz fiyat artışı son ay ise yüzde 3 oldu. Son ay da iye konaklama, eğitim ve kırtasiye ile araç kiralamadaki fiyat artışları dikkat çekti.

YILLIK FİYAT ARTIŞI ORTALAMA YÜZDE 21 OLDU (Bir ürün için yapılan ortalama tutar) 16.Ağu.19 14.Ağu.20 Değişim (%) TOPLAM 144 175 21 Araba Kiralama 657 837 28 Araç Kiralama-Satış/Servis/Yedek Parça 441 679 54 Benzin ve Yakıt İstasyonları 143 157 10 Çeşitli Gıda 110 132 20 Doğrudan Pazarlama 256 327 28 Eğitim / Kırtasiye / Ofis Malzemeleri 302 369 22 Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar 323 453 40 Giyim ve Aksesuar 142 180 27 Havayolları 862 1031 20 Hizmet Sektörleri 153 212 39 Konaklama 598 612 2 Kulüp / Dernek /Sosyal Hizmetler 405 234 -42 Kumarhane /İçkili Yerler 140 137 -2 Kuyumcular 813 1139 40 Market ve Alışveriş Merkezleri 78 98 26 Mobilya ve Dekorasyon 288 486 69 Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik 126 168 34 Seyahat Acenteleri/Taşımacılık 424 197 -53 Sigorta 417 526 26 Telekomünikasyon 100 103 3 Yapı Malzemeleri, Hırdavat, Nalburiye 338 675 100 Yemek 62 61 -1 SALGINDAN BU YANA EĞİTİM VE KIRTASİYE GİDERLERİ YÜZDE 63 ARTTI Alışveriş türü 13.03.2020 16.Ağu.20 Değişim (%) TOPLAM 149 175 17 Araba Kiralama 562 837 49 Araç Kiralama-Satış/Servis/Yedek Parça 616 679 10 Benzin ve Yakıt İstasyonları 159 157 -1 Çeşitli Gıda 110 132 20 Doğrudan Pazarlama 291 327 12 Eğitim / Kırtasiye / Ofis Malzemeleri 226 369 63 Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar 340 453 33 Giyim ve Aksesuar 165 180 9 Havayolları 686 1031 50 Hizmet Sektörleri 189 212 12 Konaklama 381 612 61 Kulüp / Dernek /Sosyal Hizmetler 219 234 7 Kumarhane /İçkili Yerler 116 137 18 Kuyumcular 833 1139 37 Market ve Alışveriş Merkezleri 89 98 11 Mobilya ve Dekorasyon 389 486 25 Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik 138 168 22 Seyahat Acenteleri/Taşımacılık 132 197 49 Sigorta 533 526 -1 Telekomünikasyon 114 103 -9 Yapı Malzemeleri, Hırdavat, Nalburiye 600 675 13 Yemek 45 61 35 SON 1 AYDA EN FAZLA ARTAN KALEM YAPI MALZEMELERİ Alışveriş türü 10.07.2020 17.08.2020 (Değişim (%) TOPLAM 170 175 3 Araba Kiralama 754 837 11 Araç Kiralama-Satış/Servis/Yedek Parça 624 679 9 Benzin ve Yakıt İstasyonları 152 157 4 Çeşitli Gıda 125 132 5 Doğrudan Pazarlama 304 327 8 Eğitim / Kırtasiye / Ofis Malzemeleri 324 369 14 Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar 421 453 8 Giyim ve Aksesuar 171 180 5 Havayolları 953 1031 8 Hizmet Sektörleri 222 212 -4 Konaklama 457 612 34 Kulüp / Dernek /Sosyal Hizmetler 292 234 -20 Kumarhane /İçkili Yerler 138 137 -1 Kuyumcular 1000 1139 14 Market ve Alışveriş Merkezleri 97 98 1 Mobilya ve Dekorasyon 476 486 2 Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik 171 168 -2 Seyahat Acenteleri/Taşımacılık 202 197 -2 Sigorta 509 526 3 Telekomünikasyon 115 103 -10 Yapı Malzemeleri, Hırdavat, Nalburiye 584 675 16 Yemek 57 61 6