        Kars’ta sırlarla dolu yapı merak uyandırıyor

        Kars'a yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan köydeki sırlarla dolu yapı vatandaşların dikkatini çekiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 14:28 Güncelleme: 13.11.2025 - 14:28
        Kars'ta gizemli tepe: Sırlarla dolu yapı merak uyandırıyor
        Kars merkeze bağlı Bulanık köyü sınırlarında, kent merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan ve yöre halkının “Ziyaret Tepesi” ya da “Evliya Tepesi” olarak adlandırdığı dağın zirvesindeki gizemli yapı, araştırılmayı bekliyor.

        Yahni Dağı ile Dumanlı Dağı arasında yer alan tepenin başında, yumuşak taşlardan yaklaşık 5 metre yüksekliğinde bir yapı bulunuyor. Ancak bu yapının kimler tarafından, ne zaman ve hangi amaçla inşa edildiğine dair bugüne kadar herhangi bir somut bilgiye ulaşılamadı.

        ANİ’YE BAKAN YÜZÜNDE ESRARENGİZ YAZILAR

        Yapının Ani Örenyeri’ne bakan kısmında, düz bir taş üzerine işlenmiş yaklaşık 2 metre yüksekliğinde bir kitabe yer alıyor. Ancak taş üzerindeki yazıların hangi dile ait olduğu henüz çözülemedi. Bölge halkı, yazıların antik bir uygarlığa ait olabileceğini değerlendirirken, uzmanlar da bölgede detaylı arkeolojik inceleme yapılması gerektiğini belirtiyor.

        GÖZETLEME KULESİ Mİ, SINIR TAŞI MI?

        Köylüler arasında yapının işlevine dair farklı görüşler bulunuyor. Bazı köylüler, yapının eski dönemlerde gözetleme amacıyla kullanıldığını savunurken, bazıları da buranın bir sınır taşı ya da dini bir anıt olabileceğini düşünüyor. Kesin bilgilere ulaşılamaması, tepenin gizemini daha da artırıyor.

        DEFİNE AVCILARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR

        Zaman zaman define avcılarının da hedefi olan tepe, son yıllarda güvenlik korucuları tarafından korunuyor. Bölgede izinsiz kazı yapılmasına izin verilmiyor.

        Bulanık köyü sakinleri, tepenin tarihi ve kültürel değerinin ortaya çıkarılması için arkeolojik kazı yapılmasını istiyor. Köylüler, gizemli yapının Kars’ın zengin tarihine yeni bir halka ekleyebileceğine inanıyor.

        #Kars’ta sırlarla dolu yapı
        #kars
        #gizemli tepe
