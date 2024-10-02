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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Karşıyaka - La Laguna Tenerife: 76-87 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Karşıyaka - La Laguna Tenerife: 76-87 (MAÇ SONUCU)

        Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'ye İzmir'de 87-76 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 21:38 Güncelleme: 02.10.2024 - 21:38
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        Karşıyaka evinde kayıp!
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Karşıyaka, konuk ettiği İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'ye 87-76 yenildi.

        Müsabakaya 5-0'lık seriyle başlayan Karşıyaka, aradaki farkı 6 sayıya (11-5) kadar çıkarsa da konuk ekip, 7. dakikada Kramer'in 3 sayılık basketiyle 16-14 üstünlük kurdu. İlk periyot 23-23 eşitlikle tamamlandı.

        İkinci periyotta Russell ve McCollum'un 3 sayılık basketleriyle aradaki farkı 7 sayıya (38-31) kadar yükselten yeşil-kırmızılı ekibe 13-0'lık seriyle cevap veren La Laguna Tenerife son dakika içinde 44-38 üstünlük kurdu. Konuk takım soyunma odasına 46-39 önde gitti.

        Üçüncü periyotta aradaki farkı 9 sayıya (54-45) çıkaran rakibi önünde Karşıyaka 57-57 eşitliği sağlasa da, 8-0'lık seri yakalayan Tenerife periyodu 65-57 üstün bitirdi.

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        Son periyotta farkı 14 sayıya (77-63) kadar yükselten Tenerife, müsabakadan 87-76 galip ayrıldı.

        La Laguna Tenerife Başantrenörü Txus Vidorreta, ikinci periyotta aldığı iki teknik faulün ardından diskalifiye edildi.

        Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

        Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martin Vulic (Hırvatistan), Andris Aunkrogers (Letonya)

        Karşıyaka: Kenan Sipahi 11, McDermott 5, Jefferson 9, Webb 15, Boutsiele 8, McCollum 16, Russell 8, Hakan Sayılı, Muhsin Yaşar 4

        La Laguna Tenerife: Fitipaldo 16, Scrubb 5, Kramer 8, Doornekamp 5, Guerra 20, Willis 19, Diop, Costa, Sastre 9, Shermadini 3, Abromaitis 2

        1. Periyot: 23-23

        Devre: 39-46

        3. Periyot: 57-65

        Diskalifiye: 15.31 Txus Vidorreta (La Laguna Tenerife Başantrenörü)

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