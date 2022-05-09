Karşısına tezgah açtığı ustayı başından vurdu

İHA

Adana'da, dönercilerin yer kavgasında iki kardeşi vuran seyyar dönerci tutuklandı.

Olay, 5 Mayıs Perşembe günü saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, döner ustası Yakup Yakan (32), bir süre önce Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda seyyar tezgahıyla satış yapmaya başladı. Yakan'ın tezgahının karşısındaki iş yerinde dönercilik yapan Mesut Sarıçakır (49), bu durumdan rahatsız oldu.

İKİ KARDEŞE KURŞUN YAĞDIRDI

Sarıçakır, Yakan'ın yanına giderek tezgahını kaldırmasını isteyince ikili arasında tartışma çıktı. Mesut Sarıçakır'ın ağabeyi Sinan Sarıçakır da (51) olay yerine gelince tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yakan, belinden çıkarttığı tabancayı Sarıçakır kardeşlere doğrultup peş peşe ateş etti. Sarıçakır kardeşler kanlar içerisinde yere yığılırken, olayda elinden yaralanan Yakan ise tezgahını bırakıp yanındaki Bedri A. (29) ile birlikte otomobille kaçtı.

KARDEŞLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri başından vurularak ağır yaralanan Mesut Sarıçakır ile ağabeyi Sinan Sarıçakır'ı ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavisi devam eden Mesut Sarıçakır’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise silahlı saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen Yakan ile yanındaki Bedri A., saklandıkları evlere yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli Yakup Yakan ifadesinde, Mesut Sarıçakır'ın tezgahını kaldırması için tehditte bulunduğunu ve hakaret ettiğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup Yakan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Bedri A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.