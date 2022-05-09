Karşısına tezgah açtığı ustayı başından vurdu

Adana'da, dönercilerin yer kavgasında iki kardeşi vuran seyyar dönerci tutuklandı.
Olay, 5 Mayıs Perşembe günü saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, döner ustası Yakup Yakan (32), bir süre önce Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda seyyar tezgahıyla satış yapmaya başladı. Yakan'ın tezgahının karşısındaki iş yerinde dönercilik yapan Mesut Sarıçakır (49), bu durumdan rahatsız oldu.
İKİ KARDEŞE KURŞUN YAĞDIRDI
Sarıçakır, Yakan'ın yanına giderek tezgahını kaldırmasını isteyince ikili arasında tartışma çıktı. Mesut Sarıçakır'ın ağabeyi Sinan Sarıçakır da (51) olay yerine gelince tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yakan, belinden çıkarttığı tabancayı Sarıçakır kardeşlere doğrultup peş peşe ateş etti. Sarıçakır kardeşler kanlar içerisinde yere yığılırken, olayda elinden yaralanan Yakan ise tezgahını bırakıp yanındaki Bedri A. (29) ile birlikte otomobille kaçtı.
KARDEŞLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri başından vurularak ağır yaralanan Mesut Sarıçakır ile ağabeyi Sinan Sarıçakır'ı ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavisi devam eden Mesut Sarıçakır’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR
Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise silahlı saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen Yakan ile yanındaki Bedri A., saklandıkları evlere yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli Yakup Yakan ifadesinde, Mesut Sarıçakır'ın tezgahını kaldırması için tehditte bulunduğunu ve hakaret ettiğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup Yakan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Bedri A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!