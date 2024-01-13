Karşı konulmaz sarımsaklı ekmek tarifi nasıl yapılır?
Fırında közlenmiş sarımsak ile yapılan bu ekmek tarifi sofraların vazgeçilmezi olacak. Çıtır sarımsaklı ekmek tarifini sizler için derledik
- 1
SARIMSAKLI EKMEK TARİFİ MALZEMELER
- 2 baş sarımsak
- Zeytinyağı
- 200 gram Tereyağı
- 2 dal kekik veya biberiye
- Tuz ve karabiber
- yarım demet maydanoz
- sumak
- 1 adet baget ekmeği
- 2
SARIMSAKLI EKMEK NASIL YAPILIR?
Sarımsak demetinin başını kesin ve birer kaşık zeytinyağı döküp tuz ve karabiber serpip yağlı kağıt içerisinde 200 derecede 1 saat 10 dakika kadar pişirin.
Tereyağını yumuşaması için oda sıcaklığında bekletin. Pişen sarımsakların ılımasını bekleyin.
- 3
Tereyağını bir kaseye alın. Üzerine pişen sarımsakların iç kısımlarını ekleyin ve içine kıyılmış maydanoz, kekik, sumak, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
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- 4
Eklemeyi uzunlamasına kesip hazırladığınız harcı sürüp, 200 derecede 5 dakika kadar kızartın.