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Yerli otomotiv üreticisi Karsan, Atak Electric modeli üzerinde otonom sürüş çalışmalarına başladığını açıkladı. Karsan’ın Ar-Ge ekibi tarafından gerçekleştirilecek projede, Atak Electric’e Seviye-4 Otonom sürüş özellikleri kazandırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Proje kapsamında, otonom araçlarla ilgili çalışmaları bulunan ve bir Türk firması olan ADASTEC ile iş birliği gerçekleştiren Karsan'n, prototip seviyesindeki ilk Otonom Atak Electric aracını Ağustos ayında tamamlamayı planladığı belirtiliyor. ADASTEC tarafından geliştirilmiş olan Seviye-4 Otonom yazılımlarının Atak Electric elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegrasyonu gerçekleştirilerek, Otonom sürüş özellikleri kazandırılacak olan Atak Electric’in test ve validasyon çalışmaları ise yılsonuna kadar devam edeceği aktarıldı.

Dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen teknolojiye ve Ar-Ge’ye yatırım yapmayı sürdürdüklerini, Türkiye ekonomisi için çalışmaya devam ettiklerini belirten Karsan CEO’su Okan Baş, "Geleceğin taşımacılığını şekillendirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen ve 2019 Eylül’de seri üretimine başladığımız Atak Electric’te, Seviye-4 Otonom yani sürücü yardımı olmadan dinamik sürüş gerekliliklerinin tümünün, otomatik bir sürüş sistemi tarafından yapılması için çalışmalarımız başladı. Bu doğrultuda, otomatik sürüş fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için radar, lidar, termal kamera gibi, araç çevresindeki canlı ve cansız tüm varlıkların tespit edilmesini sağlayan özel ekipmanlar da kullanıyoruz. Ağustos ayında ilk prototipini tamamlayacağımız otonom Atak Electric’in simülasyon ve validasyon testlerini ise, Bursa’daki Hasanağa fabrikamızda gerçekleştireceğiz. Yıl sonu itibariyle Otonom Atak Electric’i kullanıma hazır seviyeye ulaştıracağız" dedi.

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