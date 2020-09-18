Kütahya’daki İl Pandemi Kurulu, Vali Ali Çelik başkanlığında toplandı. Son günlerde artan vakalar nedeniyle merkeze bağlı Demirciören köyünde karantina uygulanmasına karar verildi.

Kurul kararında, “COVID-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 17.09.2020 tarihi saat 24.00 ile 01.10.2020 tarihi saat 24.00 arasında Kütahya Merkez Demirciören köyünde karantina uygulaması başlatılmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına” denildi.

KÖY, GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Karantina kararının ardından Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyün giriş çıkışını demir bariyerlerle kapattı. Öte yandan evde karantinaya alınanların tüm ihtiyaçlarının da Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı açıklandı.

KARS'TA DA 1 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Kars merkeze bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Hacıveli köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu belirtildi.