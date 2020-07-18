Kars'ta kuyuda biri kadın 2 kişinin cansız bedeni bulundu

AA

Edinilen bilgiye göre, Figen ve oğlu Mert Karadağ, bir süre önce ev almak için İstanbul'dan Kars'a geldi. Anne ve oğlundan, 8 gün önce Şehitler Mahallesi'nde ev baktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Durumun bildirildiği İl Emniyet Müdürlüğünce anne ile oğulun bulunması için kurulan özel ekip çalışmalarına başladı.

Çalışmalar sonucu, Cumhuriyet köyü yakınlarında yer alan sulama kanalı yanındaki kuyuda, biri kadın 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay yerinde çok sayıda jandarma ve polis ekibinin yanı sıra sağlık, AFAD ve itfaiye görevlisi sevk edildi. Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün'ün aralarında bulunduğu savcılar da olay yerine geldi.

Ekiplerin kuyudan çıkarma çalışmalarını sürdürdüğü 2 cesedin, kayıp Figen ve Mert Karadağ'a ait olabileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.