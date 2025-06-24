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        Haberler Gündem Çevre Kars'ta köylülerin "su" eylemi | Son dakika haberleri

        Kars'ta köylülerin "su" eylemi: Yolu kapattılar

        Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Beşyol köyünde su sıkıntısı çeken köylüler, traktörleri ile yol kapatıp eylem yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 18:58 Güncelleme: 24.06.2025 - 18:58
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        Kars'ta köylülerin "su" eylemi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesine 38 kilometre uzaklıktaki 400 hane, 558 nüfuslu ve 3 bine yakın hayvan varlığı bulunan Beşyol köyünde, içme suyu sıkıntısı eyleme dönüştü.

        Köylüler, traktörleri ile saat 06.00 sıralarında grup köy yolunu kapattı ve bölgedeki trafik akışını durdurdu.

        Yolun kapanmasıyla birlikte araçlar, geri dönmek zorunda kaldı. Eylem sırasında güvenlik önlemleri almak için jandarma ekipleri de olay yerine sevk edildi.

        Başta içme suyu olmak üzere besledikleri hayvanların da su sıkıntısı çektiklerini söyleyen köy halkından Necati Yolcu, "Üç köyün arasında bulunan köyümüzde su yok, tapulu arazimizde olan suyumuzu bize vermiyorlar. Hayvanlarımız ve vatandaşlarımız susuzluk çekiyor. Birçok hayvanımızı susuzluktan kesiyoruz. Yetkililerle görüştük bir çözüm bulamadık, Cumhurbaşkanımız sesimizi duysun, bize bir el atsın. Grup köy yolunu kapattık, devletimizi burada istiyoruz. Suyumuz verilmezse biz köyümüzden göçeceğiz" dedi.

        KAYMAKAM ASLANTATAR BÖLGEYE GELDİ

        Eylem sürerken; Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar da bölgeye geldi. Kaymakam Aslantatar, köylülerle bir araya gelerek su sorunu hakkında bilgi aldı.

        Kaymakam Aslantatar, gerekli adımların atılacağını belirtirken; köylülerin eylemi de görüşmenin ardından sona erdi.

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