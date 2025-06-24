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        Haberler Spor Transfer Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı! - Futbol Haberleri

        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!

        Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Rodrigo De Paul'ü gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Arjantinli yıldıza yakında teklif yapacağı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 11:24 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:24
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        • 1

          Yaz transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Rodrigo De Paul için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

        • 2

          TuttoMercatoWeb'in haberine göre; İspanyol ekibinden kesin olarak ayrılacak olan Arjantinli orta saha, sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

        • 3

          TuttoMercatoWeb'in haberine göre; İspanyol ekibinden kesin olarak ayrılacak olan Arjantinli orta saha, sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

        • 4

          Haberde sarı-kırmızılı ekibin girişimlerini sürdürdüğü söylenirken De Paul'un sözleşmesinin 2026 sona ereceği ve Atletico Madrid'in elden çıkarmak istediği aktarıldı.

        • 5

          Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığı kadroda bulunan 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 53 resmi maçta görev aldı ve 3 gol, 10 asist yaptı.

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