Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Rodrigo De Paul'ü gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Arjantinli yıldıza yakında teklif yapacağı öne sürüldü.
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Yaz transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Rodrigo De Paul için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
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TuttoMercatoWeb'in haberine göre; İspanyol ekibinden kesin olarak ayrılacak olan Arjantinli orta saha, sarı-kırmızılıların gündemine girdi.
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TuttoMercatoWeb'in haberine göre; İspanyol ekibinden kesin olarak ayrılacak olan Arjantinli orta saha, sarı-kırmızılıların gündemine girdi.
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Haberde sarı-kırmızılı ekibin girişimlerini sürdürdüğü söylenirken De Paul'un sözleşmesinin 2026 sona ereceği ve Atletico Madrid'in elden çıkarmak istediği aktarıldı.
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Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığı kadroda bulunan 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 53 resmi maçta görev aldı ve 3 gol, 10 asist yaptı.