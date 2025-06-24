Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump yıllar sonra ilk kez NATO Liderler Zirvesi'nde yüz yüze görüşecek.

İki lider, Trump'ın yeniden göreve gelmesinin ardından ilk telefon görüşmesini 16 Mart'ta yaptı.

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Trump, Beyaz Saray'daki ilk döneminde Türkiye'yi ziyaret etmemişti.

O dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 ve 2019 yıllarında iki kez Beyaz Saray'ı ziyaret etmişti.

Erdoğan, 5 Mayıs'ta da Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı.