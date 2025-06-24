Beşiktaş'a Memphis Depay önerisi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a Memphis Depay önerisi geldi. Siyah-beyazlıların şu anda önceliğinin ise listedeki diğer isimler olduğu öğrenildi.
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Yaz döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.
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Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isimlerden birisi de Memphis Depay oldu.
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Brezilya'da Corinthians forması giyen Hollandalı yıldız, Beşiktaş'a önerildi.
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Avrupa'ya dönmek istediği belirtilen Depay için Beşiktaş'tan şimdilik bir hamle gelmezken siyah-beyazlıların önceliğinin listedeki diğer isimlerde olduğu öğrenildi.
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Atletico Madrid macerasının ardından Corinthians'a giden Depay, 2 sezonda 42 maça çıkarken 13 gol ve 14 asist üretti
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Hollanda Milli Takımı ile 102 maça çıkan Depay, 50 gol kaydetti.
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Depay'ın Corinthians ile olan sözleşmesi Aralık 2026'da sona erecek.