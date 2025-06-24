Fenerbahçe'nin Jadon Sancho teklifini duyurdular!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, bonservisini Manchester United'da bulunduran Jadon Sancho için teklifini iletti. Öte yandan Sancho için İtalyan devleri Napoli ve Juventus'un da devrede olduğu aktarıldı.
- 1
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde ilgilendiği Jadon Sancho için Manchester United'a yaptığı teklif belli oldu.
- 2
DAZN ve Sport MediaSet muhabiri Orazio Accomando, sarı-lacivertli ekibin teklifini duyurdu.
- 3
İtalyan muhabirin haberine göre; Fenerbahçe, Manchester United'a 18 milyon Euro teklif etti.
-
- 4
Jadon Sancho'ya ise yıllık 12 milyon Euro değerinde 3+1 yıllık sözleşme teklif edildi.
- 5
Juventus ve Napoli'nin de Sancho için girişimlerini sürdürdüğü söylenirken İtalyan kulüplerinin tekliflerinin Fenerbahçe'den daha düşük olduğu da aktarıldı.
- 6
Geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunu Chelsea'de kiralık geçiren Sancho, forma giydiği 41 maçta 5 gol - 10 asistlik performans sergilemişti.
-
- 7
Sancho'nun 2021 yazında 85 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Manchester United ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.