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        Haberler Gündem Güncel Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar! | Son dakika haberleri

        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!

        Antalya'da kolonu patlayan 7 katlı bina mühürlendi. Görevliler ise her an yıkılabilecek binaya giriş çıkışı önlemek için apartmanın kapısını demir kaynatarak kapattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 16:50 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:17
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        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
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        Antalya'da zemin katındaki kolonu patlayınca boşaltılan 7 katlı apartman mühürlendi. Binaya giriş çıkışın önlenmesi amacıyla kapı demir kaynatılarak kapatılırken, güvenlik şeridi çekildi.

        DHA'nın haberine göre geçici süreyle yakınlarının yanına yerleşen binadakiler ise eşyalarını alamadıkları için mağdur olduklarını belirtti.

        GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanda oturanlar, cumartesiyi pazara bağlayan gece saatlerinde gürültüyle uyandı. Apartmandakiler, giriş kattaki iş yerinde bulunan taşıyıcı kolonun patladığını gördü. Kolon çevresinde çatlaklar da oluşurken, binadakiler tedirginlikle dışarı çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, binada kapsamlı inceleme yaptı. Yetkililerin dün yaptığı değerlendirme sonrası binanın boşaltılmasına karar verildi. Bina çevresinde geniş güvenlik önlemi de alan ekipler, şerit ve dubalarla, bölge halkını da binadan uzak tutmaya çalıştı. Ekipler, binanın tahliyesinin ardından içeri giriş çıkışları engellemek adına kapıya demir kaynattıktan sonra mühürledi.

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        EŞYALAR İÇİN KARAR BEKLENİYOR

        Apartmanda 14 daire, 2 büyük iş yerinin bulunduğu belirtildi. Binadakiler, çevredeki yakınlarının yanına geçici olarak yerleşirken, eşyalarını alamamaları nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Apartmanda yaşayanlardan Ali Polat, "Gece büyük bir gürültüyle uyandık. Kolonun patladığını gördük. Pazartesi gününe kadar kimse gelmedi, sonra yetkililer geldi, bina mühürlendi. Kiracılar ev tutamıyor çünkü eşyalarını alamıyorlar. Bugün Valilikte toplantı yapılacağı söylendi, bir karar bekliyoruz. Şu an eşyalarımızı alıp almayacağımız belirsiz" dedi.

        Belediye ve ilgili kurumların Valilikle koordineli şekilde eşya tahliyesine ilişkin kararını beklediklerini belirten Polat, aynı zamanda bazı ailelerin yetkili mercilere başvurduğunu ve geçici konaklama talep ettiğini de ifade ederek, yetkililere destek çağrısında bulundu.

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