Kars'ta baraj suları 40 metre çekildi kara yolu ortaya çıktı
Kars'ın en büyük barajı olan Karkurt Barajı'nın suları yaklaşık 40 metre çekildi. Suların çekilmesiyle eski Kars-Erzurum kara yolu da ortaya çıktı.
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde inşa edilen ve 2020 yılında su tutan Karakurt Baraj Gölü havzasında baraj kapağının açılmasıyla su yaklaşık 40 metre çekildi.
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Suyun çekilmesiyle birlikte eski Karakurt-Erzurum kara yolu ve sular altında kalan köy evleri kısmen gün yüzüne çıkmaya başladı.
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Sarıkamış'ta Aras Nehri üzerinde kurulan Karakurt Barajı Gölü'nde drone ile çekilen görüntülerde suyun çekilmesinden sonra geldiği seviye dikkat çekti.
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