Kars ovalarında renklerin dansı

"FLORA RENGARENK OTLARLA, ÇİÇEKLERLE BEZENMİŞ DURUMDA"

Önceki yıllarda meydana gelen kuraklık nedeniyle bu kadar çiçeğin açmadığını ifade eden Ertaş, şöyle konuştu:

"2022'de etkili olan kar ve devam eden sağanaklarla bu yıl Kars iyi yağış aldı. 2021'de yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçiler büyük sıkıntılar yaşadı. Bu anlamda ilimiz de bundan en olumsuz etkilenenlerden biri. İlimiz tarım ve hayvancılık bölgesi, bundan dolayı da ot ve hasat edilen yem bitkileri ilimiz açısından çok önemli. Bu verimlilik bizleri sevindiriyor, şu anda flora, rengarenk otlarla, çiçeklerle bezenmiş durumda. Tarlalar adeta halı desenlerini andırıyor."