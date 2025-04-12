Kars haberleri: Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi... | Son dakika haberleri

Kars haberleri: Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi... | Son dakika haberleri

Kars'ta, sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, domuz ve kızıl tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunan Sarıkamış ilçesinde, iki gündür aralıklarla etkili olan kar doğayı beyaza bürüdü.

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BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER AA'daki habere göre ilçeye 4 kilometre uzaklıktaki Soğuksu ve Hamalı düzünde yiyecek arayışına çıkan kurtlar ve kızıl tilkiler, birbirlerine çok yakın mesafede görüntülendi.

YİYECEK ARAYIP KAYBOLDULAR REKLAM Bir süre karlı arazide gezinen yaban hayvanları, daha sonra ormanlık alana çekilerek gözden kayboldu. O eşsiz anlar kameraya da yansıdı.