Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kurtlar ve kızıl tilkiler, karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi. Belgeseli andıran o anlar kameraya da yansıdı
Kars'ta, sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, domuz ve kızıl tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunan Sarıkamış ilçesinde, iki gündür aralıklarla etkili olan kar doğayı beyaza bürüdü.
BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER
AA'daki habere göre ilçeye 4 kilometre uzaklıktaki Soğuksu ve Hamalı düzünde yiyecek arayışına çıkan kurtlar ve kızıl tilkiler, birbirlerine çok yakın mesafede görüntülendi.
YİYECEK ARAYIP KAYBOLDULAR
Bir süre karlı arazide gezinen yaban hayvanları, daha sonra ormanlık alana çekilerek gözden kayboldu.
O eşsiz anlar kameraya da yansıdı.