Karpuz Kilo Aldırır Mı? Karpuz Yemek Kilo Yapar Mı, Zayıflatır Mı?

Yazın en büyük korkulardan birisi de kilo almak ya da aldığı kiloları verememektir. Bu sebeple de karpuz kilo aldırır mı? Karpuz yemek kilo yapar mı, zayıflatır mı? soruları fazlasıyla araştırılıyor. Bizler de sizin için bu konuları araştırdık ve bütün detayları paylaşacağız. Hemen okumaya başlayabilirsiniz.

Karpuz Kilo Aldırır mı? Verdirir mi?

Öncelikle karpuz kilo verdirir mi ya da karpuz yemek kilo yapar mı gibi önemli soruların cevaplarını aktaralım. Karpuz genel olarak içerdiği A, C ve B6 vitaminlerinden dolayı zengindir. Aynı zamanda da sulu bir meyvedir. Eğer fazla kilonuz varsa ve diyet yapıyorsanız bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir.

Karpuz kalori açısından düşüktür bu sebeple de kalori hesabı yaparken sizi çok fazla zorlamaz. Fakat içerdiği şeker oranı da fazladır. Bu yüzden kan şekerinizde bazen dengesizliklere sebep olabilir.

Eğer karpuzu aşırı tüketirseniz, örneğin gün içerisinde yarım karpuz tüketirseniz göbek çevresinde yağlanma yapabilir ve sizin kilo almanıza sebep olur. Kısaca;

Karpuz bilinçli bir şekilde tüketildiğinde kilo aldırmaz.

Vitamin ve mineral açısından zengin olmasından dolayı gün içerisinde tüketebilirsiniz.

Aşırı tüketirseniz de kan şekerinizde dengesizlik yaratır.

Diyet içerisinde tüketiyorsanız bile kilo vermenize çok fazla etkisi bulunmaz.

İşte bunları bilerek karpuz tüketiminizi kontrol altına alabilirsiniz.

Diyette Karpuz Yenir mi?

Bu noktada merak edilen bir diğer konu da diyette karpuz ne kadar tüketilmelidir? Diyet yaparken yediklerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda egzersizleri de aksatmamanız lazım. Bu noktada diyet listenizde karpuzun da mutlaka yer alması önemlidir. Ama ne kadar tüketmelisiniz?

150 gram karpuz ortalama 50 kalori içerir. Yani bir ince dilim ekmekten daha azına denk gelir.

Ara öğünlerinizde bir porsiyon karpuz yemelisiniz.

Acıktığınız zaman bir dilim karpuz yiyerek tokluk hissini yaşayabilirsiniz.

İçerisinde bulunan ve kırmızı rengini veren likopen maddesi de kalp hastalıklarını önlüyor.

Bu yönüyle baktığımızda diyet sürecinde karpuz tüketirseniz vücudunuz da sağlıklı olacaktır.

Bu noktalar oldukça önemlidir. İşte bu sebepten dolayı diyet sürecinde karnınız acıkınca bile en fazla iki dilim yiyerek ihtiyacınız olan kaloriyi alabilirsiniz. Hem mineral hem de vitamin açısından zengin olması karpuzu önemli bir konuma getiriyor.

Bir Günde Ne Kadar Karpuz Yenmeli?

Diyetin yanı sıra normal bir günde en fazla kaç dilim karpuz yenmeli? Karpuzu üçgen bir dilim olarak kesebilirsiniz ve bir dilimden fazla tüketmemelisiniz. Eğer çok sık yemiyorsanız, arada bir yiyorsanız iki ya da üç dilim de yiyebilirsiniz.

Düzenli karpuz yiyenlerin en fazla bir dilim yemesi önerilir. Çünkü belirttiğimiz gibi şeker oranı yüksektir ve bu sebeple de şeker dengenizi bozabilir. Su oranı da yüksektir bu yüzden akşamları çok tüketmemeye çalışın.

Meyvelerde fazla tüketim sonucu abdominal yağlanma denilen göbek yağlanması yaşanır. Özellikle güneş battıktan sonra yani akşam ve gece vakitleri bu durumun olasılığını daha da yüksek hale getirir.

Yaz aylarında bir kurtarıcı görevi gören karpuzu tüketirken bu bilgileri unutmamaya çalışın. Böylece kontrollü yersiniz ve kilo almanın da önüne geçebilirsiniz.